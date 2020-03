Stiri pe aceeasi tema

- Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta perioada va fi de aproape 2% din PIB, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Avem un pachet de masuri care se definitiveaza si cred ca va fi un pachet substantial pentru Romania, aproape…

- Citu: “Sistemul bancar trebuie sa vina cu un pachet important privind ratele creditelor.” Lista bancilor care au anuțat amanarea plații ratelor UPDATE Sistemul bancar trebuie sa prezinte un pachet important privind situatia ratelor bancare, deoarece fluctuatia platilor creditorilor va fi…

- Deși a avut o prestație profesionista și apreciata la audieri, deputatul hunedorean Lucian Heiuș, propus ministru al Finanțelor Publice in noul guvern Florin Cițu, a primit aviz negativ prin faptul ca un grup majoritar de parlamentari s-a abținut de la vot. Oricum, pesediștii și-au aratat intenția…

- Situația iscata de creșterea numarului de cazuri de infectare cu teribilul coronavirus a creat o adevarata isterie și in Romania. Alarmați de mesaje false pe rețelele de socializare romanii au ales sa se pregateasca pentru ce este mai rau.

- Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022. "Domnul guvernator (al…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- O echipa de la Fondul Monetar International va veni în România în ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal si ne va da solutii, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu, la Digi 24. "Eu o sa am o echipa de la FMI care vine în România…