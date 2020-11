Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat ca a semnat o plata externa in valoare de peste 12 milioane de euro, catre Comisia Europeana, ceea ce reprezinta avansul pentru vaccinul anti-Covid. “Toți romanii trebuie sa știe! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19,…

- Comisia Europeana va incheia un acord cu firma CureVac pentru a achiziționa pana la 405 milioane de doze ale vaccinului impotriva COVID-19 produs de companie, relateaza Hotnews.PreședintaComisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca spera sa finalizeze cat decurand și un acord cu Moderna pentru…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead, potrivit g4media.ro. ,,In scopul asigurarii accesului egal la acest medicament al tuturor paciențlor…