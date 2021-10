Cîțu a aprins o lumânare în memoria victimelor de la COLECTIV. Reacțiile de revoltă ale internauților Premierul interimar Florin Cițu a precizat sambata, pe Facebook, ca a aprins o lumanare in memoria celor care au murit la Colectiv in urma cu 6 ani, afirmand ca ”durerea este la fel de puternica”. Postarea sa a starnit insa un val de revolta foarte mulți internauți reproșandu-i ”fariseismul” și transmițandu-i sa-i fie rușine pentru ca nici acum nu s-a facut dreptate in dosarul Colectiv, dar și pentru haosul cu care se confrunta Romania in plina criza sanitara cand oamenii mor cu zile in spitale. Pentru prima oara, președintele Klaus Iohannis nu a mers la locul tragediei pentru a depune o coroana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

