- Premierul Florin Citu a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane. „Am promis, am facut!”, a adaugat seful Guvernului. Asta in condițiile in care primul-ministru anunța ca vom depași cifra de 100.000 de persoane vaccinate inca din aprilie. „100.454 persoane…

- Peste 5.000.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate pana acum in Romania, informeaza platforma RO Vaccinare, marți seara, 27 aprilie, intr-o postare pe pagina de Facebook , potrivit Agerpres. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei nationale…

- De la inceputul campaniei, din 27 decembrie 2020, 3.037.698 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in Romania, 1.243.193 de persoane fiind vaccinate cu prima doza, iar 1.794.505 persoane au fost vaccinate si cu doza de rapel, conform datelor transmise duminica, 25 aprilie, de Comitetul Național…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune "respectarea stricta" a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. "Vedem…