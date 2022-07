”Legea care transpune mecanismele de preventie in business introduse la nivel european prin Directiva nr. 2019/1023 a fost promulgata de Presedintele Romaniei si a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit CITR, parte a Impetum Group, legea a intrat in vigoare in termenul prevazut de Uniunea Europeana. Incepand cu aceasta data, mii de companii din Romania pot beneficia de restructurare prin aceasta lege care implementeaza Directiva Comisiei Europene pentru salvarea afacerii si a locurilor de munca”, arata CITR. Legea 216/2022 privind restructurarea companiilor in dificultate vine in sprijinul…