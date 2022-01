Cititoare profesionale pentru certificatul verde Certificatul digital UE COVID a intrat in vigoare la 1 iulie 2021 și este o soluție pentru a facilita circulația cetațenilor și rezidenților spațiului Schengen și Uniunii Europene intre statele membre. Certificatul european COVID are ca scop sa informeze daca persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, sau a fost efectuat un test cu rezultat negativ sau s-a recuperat dupa infectarea cu virusul COVID-19. Certificatul digital UE COVID conține un cod QR cu o semnatura digitala pentru a-l proteja impotriva contrafacerii. Cand certificatul este verificat, codul QR este scanat și semnatura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 28 noiembrie: 1.377 cazuri COVID și 106 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Au fost inregistrate 1.377 cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 28 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 106 decese, din care 19 anterioare…

- Studiu: Doza a treia (booster) crește de peste 10 ori numarul de anticorpi, la 6 luni de la rapel. Doza booster are o eficiența foarte ridicata in fața formelor severe de Covid-19, arata un studiu realizat in Romania de Medlife. Așa numita doza booster sau doza a treia crește de peste 10 ori numarul…

- 18 noiembrie: 3.076 cazuri COVID și 256 decese in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 3.076 cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 18 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 332 decese, din care 76 anterioare…

- 12 noiembrie: 4.844 cazuri COVID și 286 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 4.844 cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 12 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 307 noi decese, din…

- 69.900 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, dintre care peste 28.000 cu prima doza, conform datelor transmise luni de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Comparativ cu ziua precedenta, cand peste 56.000 de persoane…

- 8 noiembrie: 4.255 cazuri COVID și 240 decese in Romania, in ultimele 24 de ore. A scazut semnificativ numarul infectarilor Au fost inregistrate 4.255 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 8 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 241 noi…

- 3 noiembrie: 449 decese și 10.196 de cazuri COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 10.196 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 3 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 451 noi decese, dintre care…

- 26 octombrie: 523 de decese și 16.765 de cazuri noi de COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. 12 decese sunt anterioare Au fost inregistrate 16.765 cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 26 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 523 de noi…