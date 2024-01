Citigroup va de afară 20.000 de angajați, în următorii doi ani Citigroup va desfiinta 20.000 de locuri de munca in urmatorii doi ani, a anuntat banca americana vineri, dupa ce a raportat o pierdere trimestriala de 1,8 miliarde de dolari cauzata de o serie de costuri unice, transmite Reuters. Actiunile bancii, care a derulat un efort pe mai multi ani pentru a reduce birocratia, a creste profiturile si a stimula pretul titlurilor, care a ramas in urma fata de alte banci, au scazut cu peste 1%. ”Trimestrul patru a fost foarte dezamagitor. Stim ca 2024 este critic”, a declarat CEO-ul Jane Fraser analistilor. Banca isi va reduce forta de munca globala de 239.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile bancii, care a derulat un efort pe mai multi ani pentru a reduce birocratia, a creste profiturile si a stimula pretul titlurilor, care a ramas in urma fata de alte banci, au scazut cu peste 1%. ”Trimestrul patru a fost foarte dezamagitor. Stim ca 2024 este critic”, a declarat CEO-ul Jane Fraser…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au declarat ca au ajuns la un acord in privinta cheltuielilor bugetare federale pentru 2024, acord care, spera ei, va satisface membrii ambelor parti si va duce la evitarea unei blocari dezastruoase a activitatii guvernului american. Totuși,…

- Rusia a alocat peste 12 miliarde de dolari unor subventii si imprumuturi de stat pentru a-si mentine sectorul aviatic pe linia de plutire, de cand sanctiunile occidentale aplicate din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova au intrerupt livrarile de piese cheie si serviciile de intretinere, arata…

- Rusia a anuntat duminica ca va mari reducerile exporturilor de petrol in decembrie, posibil cu 50.000 de barili pe zi sau mai mult, mai devreme decat a promis, in timp ce cei mai mari exportatori ai lumii incearca sa sustina preturile globale ale titeiului, transmite Reuters.Arabia Saudita si Rusia,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,81 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,39 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american WTI au coborat cu 2,74 dolari, sau cu 3,8%, la 69,58 dolari pe baril. ”Are loc o distrugere a cererii pentru combustibili. Piata este mai concentrata…

- Iata rezultatele Foxconn pentru trimestrul incheiat in septembrie, fata de estimarile consensului LSEG: Venituri: 1.543 miliarde dolari noi taiwanezi (47,71 miliarde dolari), fata de 1.559 miliarde dolari taiwanezi estimate. Profit net: 43,12 miliarde de dolari americani, fata de cel de 35,078 miliarde…

- „Șeful SIS are dreptate in parte: exista bani, și mult mai mulți decat am indicat noi”, a declarat fostul deputat fugar Ilan Șor, 36 de ani, scrie Ziarul de Garda. El nu neaga ca finanțeaza partide politice din Moldova, in contextul raportului publicat cu 2 zile inainte de primul tur al alegerilor locale…

- Trei cetațeni ruși au fost arestați marți la New York pentru ca au trimis in Rusia componente electronice cu dubla utilizare supuse sancțiunilor SUA din cauza razboiului dus de Moscova in Ucraina.