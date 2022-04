Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de incadrare a copiilor din familiile de refugiați din Ucraina in instituțiile de invațamint general din Republica Moldova ramine in continuare in vizorul Ministerului Educației și Cercetarii. Astfel, conform ultimelor date, la 12 aprilie curent erau depuse 1858 de cereri pentru incadrare in…

- Circa 200 de copii refugiati din Ucraina au fost incadrati in gradinite, iar alti peste 700 – in scolile din municipiul Chisinau. Date in acest sens au fost prezentate de Andrei Pavaloi, sef-adjunct al Directiei generale educatie, tineret si sport DGETS, la sedinta operativa a serviciilor municipale,…

- Peste 1.700 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania. Din aceștia aproape 1.500 dintre acestia au fost deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului, din cei care au depus…

- Ucrainenii sunt inscriși ca audienți la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Liceul Baptist „Emanuel”, Liceul de Arte, Școlile „Avram Iancu” și „Dimitrie Cantemir”, Gradinița cu Program Prelungit nr. 53 și CSEI „Orizont”.

- Ministerului Afacerilor Interne al Turciei a transmis un lot de ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni adapostiți in Gagauzia. Incarcatura umanitara a fost transmisa de Excelența Sa Dl Hasan Akdogan, Consulul General al Republicii Turcia la Comrat. Ajutorul umanitar include produse alimentare-zahar,…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat ca elevii ucraineni refugiați in Romania pot fi integrați in unitațile de invațamant din țara. In acest moment, in Cluj au fost inregistrați 9 elevi ucraineni.

- Copiii refugiați din Ucraina vor putea fi inscriși la școli și gradinițe din Romania și vor fi trecuți in cataloage provizorii, pana la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe, transmite realitateatv.net Conform ordonanței de urgența publicata in Monitorul Oficial, minorii din Ucraina…

- Președintele UTA Gagauzia, Irina Vlah, a inregistrat la Guvernul Republicii Moldova cinci inițiative. Astfel, primul proiect de rezoluție, elaborat de Bașcanul Gagauziei, se refera la susținerea școlilor cu predare in limba rusa in UTA Gagauzia. Documentul precizeaza ca volumul de munca saptamanal pentru…