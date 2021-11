citesteDobrogea: Volumul 23 august 1944 la Constanta – Cazul Amiralului Horia Macellariu-Testimonii“ de Valentin Ciorbea si Dan-Dragos Sichigea (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 26 noiembrie a avut loc lansarea Anuarului Muzeului National al Marinei Romane 2021, tom XXIV, la Muzeul National al Marinei Romane. Volumul a fost in centrul atentiei, alte patru fiind disputate in cadrul lansarii. Autori: Drd. Claudia Lupu, Locotenent colonel r dr. Petre Opris, Dr. Gabriel…

- Vineri, 26 noiembrie a avut loc lansarea cartii "Dunarea si Marea Neagra in spatiul Euroasiatic. Istoire, Relatii Politice si Diplomatieldquo;, la Muzeul National al Marinei Romane. Volumul a fost in centrul atentiei, alte patru fiind disputate in cadrul lansarii. Autori: Dr. Mihai Chiriac, Dr. Vasile…

- Vineri, 26 noiembrie a avut loc lansarea de carte a lui Dan Dragos Sichigea, la Muzeul National al Marinei Romane. Volumul "Inspectoratul Marinei 1919 1936ldquo; a fost in centrul atentiei, alte patru fiind disputate in cadrul lansarii.Autor: Dan Dragos Sichigea, publicat la editura Militara. In volumul…

- Vineri, 26 noiembrie a avut loc lansarea de carte a prof. univ. dr. Valentin Ciorbea la Muzeul National al Marinei Romane. Volumul "Dobrogea in izvoare istorice noi 1877 1878 si 1906ldquo; a fost in centrul atentiei, alte patru carti in care autorul si a adus contributia fiind disputate in cadrul lansarii.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat astazi, 9 noiembrie, la o vizita de lucru privind desfașurarea lucrarilor de consolidare, restaurare și amenajare pentru cladirea Muzeului Național „George Enescu”. Impreuna cu doamna manager Cristina Andrei au discutat cu antreprenorul care a caștigat…

- LANSARE DE CARTE Muzeul National al Marinei Romane si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, Filiala Constanta, organizeaza sambata, 9 octombrie, incepand cu ora ora 11.00, la Muzeul National al Marinei Romane, lansarea volumului: "Valentin Ciorbea, Profesor universitar doctor, 75 In Honorem. Raportul…

- Careul Artelor "Amfora Constanta organizeaza astazi, 5 octombrie, de la ora 17.00, la Muzeul National al Marinei Romane sala "Clio , vernisajul expozitiei "AMPRENTE PICTURALE .Incepand de maine, 6 octombrie, expozitia va fi deschisa publicului, in cadrul programului stabilit de muzeu.Expozitia este…

- Sarpele Glykon, o capodopera aflata in patrimoniul Muzeului National de Arheologie si Istorie din Constanta, va putea fi admirat in cadrul expozitiei ldquo;Tezaure arheologice din Romania radacini dacice si romane" de la Madrid. Expozitia va fi deschisa publicului incepand cu 1 octombrie 2021, la Muzeul…