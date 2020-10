Citeste totul despre noul BMW Seria 4 Cabriolet 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Actuala generație BMW Seria 4 Coupe a fost lansata in luna iunie, iar in urma cu doar cateva saptamani am facut cunoștința și cu varianta de top M4 Coupe. Acum, in portofoliul oferit de producatorul german in segmentul mediu iși face apariția și noul Seria 4 Convertible. Modelul cu plafon retractabil…

- Inginerii, tehnicienii și designerii BMW lucreaza deja la o noua generație Seria 2 Coupe, iar recent, unul dintre prototipurile de teste a fost surprins in timpul sesiunilor care au avut loc pe circuitul german de la Nurburgring. Debutul noului Seria 2 Coupe ar urma sa aiba loc in a doua parte a anului…

- BMW Romania a prezentat noul Seria 4 in cadrul spectacolului „Who Am I? A human-robot performance”, parte a Ars Electronica, cel mai important festival mondial care imbina arta cu tehnologia. Show-ul il are ca protagonist pe robotul industrial Kuka. Spectacolul-instalație „Who Am I? A human-robot performance”,…

- Varianta de baza se numeste BMW 420i si este echipata cu motorizare pe benzina de doi litri turbo cu o putere maxima de 184 CP si 300 de Nm. Acest model are un pret de achizitie de 44.900 euro TVA inclus in reteaua Automobile Bavaria. De asemenea, o alta motorizare pe…

- BMW a prezentat la inceputul lunii iunie primele imagini și informații tehnice despre noua generație Seria 4 Coupe, iar la numai doua luni distanța constructorul german a anunțat lista de prețuri pentru piața din Romania. Pentru moment, noul Seria 4 Coupe poate fi comandat in țara noastra in 5 versiuni.…

- In Romania noua utilitara Toyota din segmentul compact ProAce are un pret de achizitie care depaseste suma de 33.000 euro TVA inclus. Modelul se numeste Toyota Proace City Verso L2H1 1.5D/130CP 8AT Family+ si este varianta de top destinata unei familii mici.…

- Noul Ferrari Roma 2020 se prezinta drept un GT extrem de luxos care trebuie sa concureze nume mari precum BMW Seria 8 sau Mercedes S Coupe 2020. Sub capota italienii ofera doar motorizarea V8 de 3.9 litri turbo care oferta o putere maxima de 320 CP si 700 de Nm, motor…

- BMW pregatește o noua generație Seria 2 Coupe, iar o serie de rapoarte au aparut in presa internaționala. Conform acestora, viitorul coupe de clasa compacta va fi prezentat in 2021, iar recent, unul dintre prototipurile de teste a fost surprins in timpul unei sesiuni pe drumurile publice. Din punct…