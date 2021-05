Stiri pe aceeasi tema

- Prin consumul zilnic al unei portii de legume cu frunze, poate fi redus semnificativ riscul de afectiuni cardiovasculare. Este concluzia unui studiu coordonat de oameni de stiinta din Australia. Studiul, ale carui constatari au fost publicate marti in jurnalul stiintific European Journal of Epidemiology,…

- Riscul de afectiuni cardiovasculare poate fi redus semnificativ prin consumul zilnic al unei portii de legume cu frunze, conform unui studiu condus de oameni de stiinta din Australia, citat marti de Xinhua. Studiul, ale carui constatari au fost publicate marti in jurnalul stiintific European…

- Ce leguma ar trebui sa consumi mai des? Aceasta te menține sanatos in sezonul mult așteptat. Romanii trebuie sa o introduca in alimentația lor, mai ales primavara. Despre ce leguma e vorba? Ce leguma ar trebui sa consumi mai des primavara? Sezonul preferat al vegetarienilor a venit! Desigur ca nu doar…

- Consumul frecvent de bauturi carbogazoase cu zahar creste cu 83% riscul femeilor de a face un atac cerebral ischemic (cauzat de blocarea unui vas sangvin), arata un studiu realizat de Jurnalul American de Nutritie si citat de Huffington Post. Studiul, desfasurat in Japonia, s-a intins pe nu mai putin…

- Mai multe dovezi științifice au aratat pana in prezent ca exista o legatura intre consumul excesiv de alcool și apariția cancerului mamar. O noua campanie a Alcohol Research Group (ARG), care aparține Institutului de Sanatate Publica din SUA, iși propune sa ajute femeile tinere sa conștientizeze ca…

- Daca incepi sa consumi 20 de grame de leuștean zilnic, viața ți se va schimba total! Planta folosita și promovata de chef Catalin Scarlatescu face minuni pentru sanatatea organismului. Iata la ce ajuta leușteanul și in ce combinații poate fi folosit!

- Ficat sanatos - Sanatatea ficatului - Dieta ficat sanatos Ficatul este un organ vital pentru funcționarea organismului. Ficatul metabolizeaza nutrienții din alimente și lichide, fiind responsabil pentru ”operarea” a peste 500 de funcții. Printre activitațile principale ale ficatului se numara: producerea…

- Cand corpul nostru este expus in fața unei raceli sau trece prin diverse alte afecțiuni, mancarea sanatoasa, „de dieta”, fara grasimi și sare in exces, este cea care ne poate pune pe picioare de cele mai multe ori. Insa cum ar fi daca am transforma aceasta alegere a dietei, intr-un adevarat stil de…