- Circulatie rutiera intrerupta pe 12 drumuri din tara Foto: Adriana Tudose / RRA Circulatia rutiera ramâne întreupta pe 12 drumuri din tara, din cauza inundatiilor din ultimele zile. Care sunt acestea, aflam de la subcomisarul Adrian Creanga, de la Centrul Infotrafic.…

- Cinci tronsoane de drumuri naționale din județele Covasna, Harghita, Neamț, Suceava și Vâlcea mai sunt blocate în aceasta dimineața din cauza inundațiilor. Traficul feroviar este afectat în județele Brașov, Teleorman și Vâlcea. Potrivit Centrului Infotrafic, în urma…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in judetul Vrancea circulatia rutiera s-a reluat pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone pe DN2 (E85) Adjud - Focsani. Traficul fusese intrerupt total la iesirea din Adjud catre Titita, iar in continuare ramane restrictia…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 38 DIN 26.06.2018 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 26.06.2018 Ora: 14:00 Numarul mesajului: 38 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii…

- Avertizare meteo de ploi abundente și vant intens in mai multe zone din țara. ANM a emis o atenționare cod portocaliu și galbe ANM a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru ziua de 27 iunie, in intervalul 09 – 23. Avertizarea este valabila in județele Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…