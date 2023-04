Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitatii sub forma de ploaie si burnita pe mai multe drumuri din judetele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.Se circula in conditii de ploaie torentiala pe autostrada A2 Bucuresti Constanta,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara in conditii de iarna, insa aria precipitatiilor sub forma de ninsoare s a restrans la judetele Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. Din cauza zapezii depuse pe carosabil si a vizibilitatii reduse,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Braila, Buzau, Ialomita, Galati si Tulcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic, izolat, sub 200 de metri. La aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna…

- Astazi, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de combatere a criminalitații organizate din Iași, Bacau, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați,…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00, in Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula in general intre 25 si 40 litri/mp.Judetele care se vor afla…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere sau conditii meteorologice care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti…