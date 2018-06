Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident in care au fost implicate un tren si un autoturism, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 201, la kilometrul 242 00, intre statia Dragasani si halta Calina, in judetul Valcea. Un…

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 25 iulie, a avut loc un accident auto pe DN11, in județul Bacau, soldat cu un mort și un ranit. Astfel, potrivit sursei citate, pe DN11 Onesti – Brasov, la km 98+500 de metri, in zona localitatii…

- O persoana a decedat si alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitatii Ortisoara din judetul Timis, traficul rutier in zona fiind oprit momentan, a informat Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei...

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, la km 64, dupa ce un tir a lovit glisiera mediana si a blocat toate cele trei benzi de rulare, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…