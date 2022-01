Circulația rutiera de pe strada Hlincea va fi reglementata prin cateva masuri de siguranța impuse de prezența pe respectiva artera rutiera a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. Poliția Municipiului Iași, prin Biroul Rutier, a trimis spre analiza municipalitații un set de masuri care vor contribui la sporirea siguranței pietonilor din zona. In primul rand se are in vedere montarea de piloni metalici pe toata lungimea trotuarului de pe aleea Hlincea, pentru asigurarea deplasarii elevilor in siguranța, dar și montarea și/sau completarea cu piloni metalici a strazii Hlincea, in dreptul unitații de…