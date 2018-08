Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs la marginea localitatii aradene Sambateni, pe DN 7 - drum foarte aglomerat de cateva zile, in contextul intrarii in tara a mii de masini -, unde soferul unui camion s-a angajat intr-o depasire in curba, iar vehiculul a izbit frontal un microbuz fara pasageri. Potrivit…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2) se desfasoara cu dificultate la kilometrul 190, o banda de mers fiind blocata pe sensul catre Capitala, în urma producerii unei coliziuni în lant între sase autovehicule, a anuntat duminica, la

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.

- In jurul orei 19.00, o autospeciala de politie aflata in misiune, care se deplasa pe Soseaua Olteniței spre bulevardul Constantin Brancoveanu, avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune a fost implicata intr-un eveniment rutier.Conducatorul unui autovehicul nu ar fi acordat prioritate…

- Un nou protest are loc duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, unde oamenii si-au dat intalnire pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile din justitie. Protestatarii spun ca le este teama ca guvernantii vor dezincrimina abuzul in serviciu, astfel incat Liviu Dragnea sa „scape curat”.

- Circulația tramvaielor din zona Calea Giulești din Capitala este blocata pe ambele sensuri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit din cauza neasigurarii la schimbarea direcției de mers, informeaza Brigada Rutiera. In urma impactului, patru victime au fost transportate la spital, acestea fiind conștiente.Circulația…

- Trei autoturisme si un troleibuz au fost implicate intr-un accident rutier, pe bulevardul Stefan cel Mare din Capitala. Accidentul s-a produs in apropiere de Universitatea de Medicina "Nicolae Testemiteanu. Circulația din zona a fost paralizata.

- (update 10:17) Circulația a fost redirecționata. Circulația blocata pe strada Puskin din capitala in urma unui eveniment ce se desfașoara in Piața Marii Adunari Naționale. Traficul a fost blocat fara a fi redirecționat.