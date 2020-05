Avand in vedere alerta meteorologilor privind avertizarile de cod galben, care anunta averse cu caracter torential, polițiștii salajeni recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza redusa, sa mareasca distanta de siguranta in mers, sa utilizeze luminile de intalnire si sa evite efectuarea manevrelor in trafic (depasiri, treceri de pe o banda pe alta, etc.) fara o temeinica asigurare. In situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de catre ceilalti conducatori auto reduce riscul producerii unor…