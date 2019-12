Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Șcheia, care avea un permis fals a fost prins de polițiști, in Suceava, dupa ce a depașit viteza legala de circulație. Barbatul a fost prins, sambata, in jurul orei 11:00, fiind oprit pentru control pe str. Academician Vasile Grecu, dupa ce a fost inregistrat…

- Ieri, 15 decembrie 2019, in jurul orei 20,00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Moldovenești, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Mahaceni, comuna Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara…

- Au condus fara a avea permis dar au fost prinși de polițiști La data de 2 decembrie 2019, in jurul orei 18,00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Totoi, fara a deține…

- Ieri, 26 noiembrie 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii din Unirea l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pomilor din comuna, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Politistii care l-au oprit pe tanar au primit de la acesta un permis de conducere care aparea ca fiind eliberat de catre autoritatile din Grecia. "La data de 17 noiembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au oprit pentru control, pe DJ 248A, in comuna Miroslava, un autoturism condus de catre un…

- Sambata, 16 noiembrie 2019, in jurul orei 19.40, polițiștii Biroului Rutier Sebeș l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara permis de conducere. In urma testarii conducatorului…

- Un accident de circulatie s-a produs vineri, in jurul orei 14:50 pe DC30, in satul Slon, comuna Cerasu. O masina in care se aflau doua persoane s-a izbit de un cap de pod, ambele suferind leziuni in urma impactului. La volan se afla o femeie in varsta de 38 de ani, iar politistii sositi la…

- La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 01.45, pe DN 67 C, in afara localitații Capalna, un tanar de 25 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba a pierdut controlul asupra acestuia, rasturnandu-se in afara carosabilului.…