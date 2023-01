Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea ASPA nu și-a indeplinit misiunea și obiectivele legale, acuza primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, dupa tragedia de la Lacul Morii, cand o femeie a fost ucisa de caini. El evoca date privind numarul de caini capturați din Capitala in ultimii a

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anuntat ca va cere Parlamentului modificarea legii Politiei Locale, iar la nivel local infiintarea unui serviciu de ecarisaj. Masurile vin dupa ce o femeie a murit muscata de caini.

- Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a dezvaluit ca o cunoștea pe victima, aceasta fiind foarte implicata in proiectele desfașurate in zona. „Noi am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala! Nu fuge nimeni de raspundere! Eu nu fug de raspundere, niciodata nu voi…

- La o zi dupa tragedia de langa Lacul Morii, a aparut și prima reacție a primarului Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul lanseaza un atac la adresa primarului general, Nicușor Dan, și face acuzații la adresa ASPA. Totodata, dezvaluie ca o cunoștea pe Ana Oroș și precizeaza ca s-a deschis…

- Arhitectul George Vasiliu avea doar 25 de ani și era consilier local USR in București. Decesul a fost anunțat, intr-o postare pe Facebook, de Radu Mihaiu, primarul Sectorul 2 al Capitalei. „Un tanar de 25 de ani s-a stins in lupta cu o boala teribila. Era cel mai tanar consilier local al Sectorului…

- PNL București ii va prezenta premierului Nicolae Ciuca planul solicitat, in luna ianuarie 2023, care va conține 10 puncte de indeplinit de catre primarul Nicușor Dan, iar edilul va avea la dispoziție 6 luni ca sa arate ce a facut și apoi „luam decizia” in privința susținerii acestuia, au precizat surse…

- Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul Sectorului 6 al Capitalei a fost oaspetele tinerilor liberali buzoieni la “Cafeneaua liberala”, vineri seara, la Buzau. Alaturi de tineri s-au aflat, ca de fiecare data, deputatul Gabriel Avramescu și prefectul Daniel Țiclea. Publicul a fost numeros,…