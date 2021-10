Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti si primar al sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, sambata, ca USR ar trebui, dupa parerea sa, sa ramana la guvernare cu PNL, deși situația se indreapta spre un guvern minoritar PNL susținut de PSD. ”Pentru ca stiu din interior dinamica, mi-a fost…

- Cioloș a precizat insa ca va vorbi despre scenariile posibile dupa votul asupra moțiunii de cenzura. Liderul USR-PLUS și-a exprimat speranța ca moțiunea sa treaca, subliniid ca solicitarea a ramas aceeași: PNL sa propuna un alt premier și sa fie reluate astfel discuțiile pentru refacerea majoritații. ”Nu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu vorbește sambata despre dictatura in ceea ce privește organizarea congresului PNL, desfașurat cu 5.000 de oameni, și compara situația cu ce s-a intamplat la alegerile interne din PSD. „Dictatura, in cea mai pura forma a ei! La 1.000 de cazuri și 19 decese pe zi, au interzis…

- Liderul USR-PLUS București, Vlad Voiculescu, susține ca prin actuala criza politica, președintele Klaus Iohannis le-a dat o noua șansa celor de la PSD. ”Daca mai era inca neclar pentru cineva: Iohannis a dat o noua șansa PSD.”, scrie Vlad Voiculescu. Voiculescu face referire la declarațiile…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat indignat de faptul ca primarul sectorului 1, Clotilde Armand a cerut prelungirea starii de alerta, precizand ca urmeaza sa ia niște masuri in acest sens. ”Culmea nesimțirii, din concediu sa ceri prelungirea starii de alerta ca cele trei firme de salubritate…

- Orban anunța ca va pleca din fruntea Camerei Deputaților daca pierde alegerile interne din PNL. Ce mesaj ii transmite lui Cițu Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților a anunțat ca daca va pierde alegerile interne din partid va demisiona din funcție. Mesajul l-a vizat și pe premierul…

- Liderul USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a reactionat dupa ce PSD a transmis ca va cere suspendarea starii de alerta in sectorul 1. Voiculescu sustine ca social-democratii s-au gandit sa speculeze politic situatia deseurilor din acest sector al Capitalei pentru ca „le convine de minune” sa ramana…