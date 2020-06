Stiri pe aceeasi tema

- Violența in familie a ajuns la „cote alarmante”, iar un numar uriaș de fete minore raman insarcinate, atrage atenția, in cadrul unei postari pe contul sau de Facebook, președintele PLUS, Dacian...

- Pe fundalul pandemiei, violența in familie a escaladat in episoade mult mai agresive, acolo unde fenomenul exista deja, spun reprezentantii centrului "La Strada", organizatie nonguvernamentala specializata in sprijinirea victimelor violentei.

- Marcel Vela ii indeamna pe oamenii care vor sa adopte catelusii sa-l contacteze in privat pentru informatii suplimentare si mai multe poze cu dragalasii patrupezi. Puii si mama lor se afla, in momentul de fata, la un adapost. "... niște pui au fost batuți, iar mai apoi, alaturi de mama lor,…

- La data de 1 iunie 2020, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 42 de ani, din localitatea Panade, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul ca, pe fondul unui conflict…

- Ieri, 27 mai 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au intervenit la o locuința din comuna Unirea unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit faptul ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat…

- In perioada mai-iunie 2020, IPJ Mehedinti desfasoara o ampla campanie de informare a cetatenilor de pe raza judetului, prin distribuirea de pliante cu recomandari antivictimale referitoare la violenta in familie, prevederile ordinului de protectie, modalitati de reactie in cazul izbucnirii unui…

- La data de 22 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au intervenit la o locuința din comuna Ohaba unde era semnalata o fapta de violența in familie. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca o tanara de 30 de ani, pe fondul unor discuții…

- In Romania sunt peste 700.000 de practicanți de fotbal, iar dintre aceștia peste 300.000 reprezinta jucatori legitimați sau participanți constanți intr-o competiție fotbalistica. Traim cu dorul emoției provocate de fotbal, fiecare dintre noi, jucatori, conducatori, antrenori, practicanți sau suporteri.…