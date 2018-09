Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa cetateneasca “Fara Penali in functii publice” a strans un milion de semnaturi de la romani din tara si din strainatate, a anuntat un comunicat de presa. “Campania “Fara Penali” a ajuns sa fie un fenomen social. In ultimele cinci luni am vorbit cu cetateni de toate varstele, din toate colturile…

- Tot mai multe semnaturi adunate in campania „Fara Penali in funcții publice” a celor de la USR. Potrivit ultimelor date, cei din Uniunea Salvați Romania ar fi reușit sa adune 1 milion de semnaturi. „Ele provin de la romani din cele mai mari orașe, dar și din cele mai mici comune și sate din țara. Din…

- Presedintele USR, Dan Barna a anuntat marti, pe Facebook, ca a strans un milion de semnaturi pentru initativa civica „Fara Penali in functii publice”. Deputatul USR, Ionut Mosteanu, a declarat pentru MEDIAFAX ca initiativa ar trebui sa ajunga in Parlament pana pe 21 septembrie.

- Duminica 05.08.2018 intre orele 17.00 21.00, deputatul Ion Stelian impreuna cu colegii sai din USR Constanta vor fi prezenti pe faleza Cazinoului din Constanta pentru o noua sesiune de strangerea de semnaturi pentru sustinerea initiativei Fara Penali in Functii Publice Vino cu buletinul si semneaza…

- Liderii din USR si din Platforma Romania 100, condusa de Dacian Ciolos, se intalnesc periodic si lucreaza impreuna la mai multe proiecte, unul dintre ele fiind #Fara penali in functii publice, insa pana acum nu s-a luat o decizie cu privire la sustinerea unui candidat la prezidentialele din 2019, spune…

- Dacian Ciolos, liderul Ro+, spune ca stie ca multora le vine in gand sa-si ia campii, dar precizeaza ca, desi situatia de fapt nu poate fi schimbata, poate fi schimbat ce va sa vina daca raman si gandesc si lucreaza impreuna. ”Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii,…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa organizata marti si la care participa, printre altii, Dan Barna (Uniunea Salvati Romania) si Dacian Ciolos (Miscarea Romania Impreuna). „Din pacate, de aici lipseste PNL. Asteptam in continuare PNL sa ni se alature", a spus Mihai Politeanu (Initiativa…

- USR a anuntat ca organizeaza protestul ”Ia-ti liber pentru Romania”, miercuri, in ziua in care se voteaza in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE. ”Cand nedreptatea devine lege, rezistenta devine datorie!”, spun reprezentantii USR care considera ca discursul lui Liviu Dragnea…