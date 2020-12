Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre voturile prin corespondența au fost returnate Autoritații Electorale Permanente, pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta. Operatorul postal national a fost nevoit sa explice cum de ce au fost ratați destinatarii. Printr-un comunicat…

- Posta Romana precizeaza ca a predat, in baza prevederilor legale, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) un numar total de 18.421 de plicuri electorale care au ajuns in Romania pana joi, 3 decembrie, ora 23.59, termenul limita de primire a voturilor prin corespondenta. „Dupa expirarea…

- irca 14.000 de voturi prin corespondenta lipsesc din inregistrarile privind voturile din diaspora, dupa ce plicurile care contineau buletinele de vot nu au ajuns la autoritatile romane sau au ajuns dupa data de 3 decembrie, termenul limita prevazut de lege. Autoritatea Electorala Permanenta a cerut…

- "PMP a transmis o solicitare oficiala catre BEC prin care cerem clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in Diaspora care au disparut. Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga sustinere in randul comunitatilor din Diaspora…

- Balbele de la votul prin corespondenta din diaspora arata inca o data, daca mai era nevoie, de ce este necesara o majoritate noua si reformista in viitorul Parlament, afirma copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. "Politizarea unor institutii precum Posta Romana a dus la pierderea profesionalismului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, la lansarea programului de guvernare, ca niciodata, in toata istoria sa, Romania nu a avut un guvern atat de indiferent fața de soarta romanilor: „Nu ne mai putem permite inca patru ani de incompetența și cinism PNL”. „Astazi, aici, lansam campania care…

- Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut primele declarații privind imaginile din sala de depozitare a voturilor de la Sectorul 1, in care apar mai mulți membri USR care ar fi intrat acolo dupa inchiderea urnelor.Citește și: Jandarmeria București s-a SUCIT: S-a INTRAT in sala de depozitare…