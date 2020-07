Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier. Potrivit lui Ciolacu, noul premier este "un specialist recunoscut de toata lumea", iar acesta urmeaza sa il inlocuiasca pe Ludovic Orban, in situatia in care motiunea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier, "un specialist recunoscut de toata lumea", in situatia in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va fi adoptata."Asta…

- Presedintele PSD a fost intrebat cum interpreteaza si cum raspunde discursului de joi al presedintelui Iohannis. "Deja are tente de ipocrizie si minciuni evidente. Eu ma mir ca presedintele Romaniei, din functia pe care o detine, poate ataca asa opozitia. Dar adevarul e ca presedintele e al…

- Liderii PSD discuta in ședința CExN despre depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din teritoriu ca ii asuma depunerea unei moțiuni de cenzura și adoptarea acesteia de catre Parlament.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura, care "100% va trece" de votul Parlamentului. "Vom depune o motiune de cenzura si aceasta motiune de cenzura va trece", a declarat Ciolacu, la Antena3.Liderul interimar al social-democratilor…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca depunerea unei motiuni de cenzura ar putea fi catalogata "un act patriotic", dar ca nu va promova un astfel de demers fara sa fie sigur ca va obtine voturile necesare pentru ca motiunea sa treaca. "S-ar putea sa fie un…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca PSD și partidele de opoziție vor depune o motiune de cenzura contra Guvernului Orban, imediat dupa ce expira starea de alerta. „Lucram la un proiect politic si la un proiect legislativ economic, impreuna si cu alti parteneri politici de la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. Mai mult, dupa starea…