Ciolacu spune că din 2025 se va renunța la vize şi programul Visa Waiver Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renuntarea la vize si programul Visa Waiver devin realitate din 2025. “Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al doamnei ambasador al Statelor Unite in Romania, renuntarea la vizele si programul Visa Waiver va deveni realitate din anul 2025. Nu vom putea reusi aceasta provocare fara ajutorul dumneavoastra si fara implicarea dumneavoastra personala”, a declarat Marcel Ciolacu, in cadrul unei intalniri avute cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

