Ciolacu și Firea au dansat, la Bragadiru, pe muzica… PNL La scurt timp dupa ce a ajuns lider al PSD, Marcel Ciolacu a demonstrat printr-o mulțime de ipostaze și dovezi ca mimeaza opoziția parlamentara, facand astfel jocul liberalilor lui Ludovic Orban și asigurandu-i, totodata, liniștea și confortul prezidențial lui Klaus Iohannis. „Glumițele” lui Ciolacu cu moțiunile simple contra unor USR-iști n-au fost inghițite nici de tovarașii sai de șpriț, Grindeanu și Tudose, chiar daca una dintre ele a fost “extrem” de haioasa. Adica acea “glumița” de moțiune simpla impotriva lui Vlad Voiculescu pentru tragedia de la Matei Balș, deși acesta era ministru de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 25 de judete pana luni. De asemenea, o avertizare Cod galben este in vigoare luni la miezul nopții pe rauri din 31 de județe. Avertizarea Cod galben vizeaza rauri din Harghita, Mures, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj,…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.875), Bacau…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza joi, 10 iunie, 111 percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe la suspecții de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, informeaza Poliția Romana."Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Batalia electorala din 27 iunie 2021 pentru fotoliul de edil al orașului ilfovean Bragadiru are o miza uriașa pentru rechinii imobiliari care au pus stapanire de ani buni pe aceasta zona. Fostul edil Cimpoieru, 4 ani și patru luni la inchisoare Din 2008, orașul Bragadiru a fost feuda primarului liberal…

- As many as 169,690 people in Romania were drawing social security benefits in April, down 2,467 from the previous month, according to data data centralised by the National Agency for Social Security Payments and Inspection (ANPIS), agerpres reports. Most beneficiaries were registered in Dolj (10,875),…

- "Discuție aplicata despre redeschiderea tuturor școlilor și testarea profesorilor și a elevilor, impreuna cu parlamentarii și colegii noștri din București și Ilfov. (...) Guvernul trebuie sa renunțe la presiunea vaccinarii, asupra profesorilor și sa puna in aplicare, urgent, un plan concret de testare…

- "Discuție aplicata despre redeschiderea tuturor școlilor și testarea profesorilor și a elevilor, impreuna cu parlamentarii și colegii noștri din București și Ilfov. (...) Guvernul trebuie sa renunțe la presiunea vaccinarii, asupra profesorilor și sa puna in aplicare, urgent, un plan concret de testare…

- Un numar de 1.256 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 11.700 de teste, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Distribuția…