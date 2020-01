Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca senatorii social-democrati vor fi cei care vor decide candidatul partidului la presedintia Senatului, precizand ca nu mai exista la nivelul formatiunii "un for sau cineva care decide...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Guvern, ca liberalii o vor sustine pe Alina Gorghiu la sefia Senatului. Senatorul Alina Gorghiu a candidat si cu Teodor Melescanu, in luna septembrie, la sefia Senatului. In turul doi de scrutin, Teodor Melescanu a obținut 73 de voturi. Contracandidata…

- Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca in proporție de 50% va candida pentru funcția suprema in PSD, acolo unde deține un interimat, dupa ”executarea” Vioricai Dancila. Ciolacu pune presiune pe subalternii din PSD și le cere putere deplina, daca il vor președintele lor. Șeful Camerei Deputaților…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, marti, in prima sedinta a conducerii interimare a social-democratilor din acest an. Reuniunea CExN al PSD se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 12,00. Social-democratii vor discuta, in aceasta sedinta, despre o serie de modificari la…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca printre propunerile de modificare a statutului partidului se va numara si cea care prevede ca primele trei organizatii cu rezultate bune la alegeri sa fa...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va sustine un proiect de modificare a statutului partidului care prevede ca din Comitetul Executiv National (CExN) al formatiunii sa faca parte de drept primarii de mari municipii si presedintii de consilii judetene, potrivit…

- Dumitru Buzatu, președintele organizației județene Vaslui a PSD, a ironizat intenția unor lideri social-democrați de a schimba numele partidului. De asemenea, Buzatu crede ca o eventuala schimbare a conducerii partidului ar trebui sa se faca statutar. ”Auzind ceea ce ați spus, am ramas foarte uimit…

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.