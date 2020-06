Ciolacu: Se încearcă să se astupe anumite lucruri sub această stare de alertă Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca se incearca "sa se astupe anumite lucruri" sub starea de alerta. Ciolacu a punctat ca PSD nu va vota prelungirea starii de alerta asa cum a fost aceasta pana acum, iar social-democratii au stabilit ca prelungirea starii de alerta sa nu fie mai mare de 15 zile. "Era de asteptat aceasta manipulare. Si mi-as ori sa va raspund simplu: daca vom vota sau nu vom vota, problema este mult mai ampla. In primul si in primul rand nu stim ce stare de alerta vom vota. Categoric PSD nu va vota starea de alerta care a fost si pana acum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

