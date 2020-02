"Am conturat cea mai mare majoritate parlamentara in acest moment”, a declarat Ciolacu. Intrebat daca a mers la Cotroceni cu lista de semnaturi din partea celor care il sustin pe Remus Pricopie, Ciolacu a raspuns: "Lista de semnaturi, am dovedit ieri, in primul rand prin vot, respectiv 261 de voturi, a fost respins Guvernul Orban. Vom veni cu lamuriri dupa ce vom avea consultarile cu presedintele Romaniei. In acest moment PSD si Pro Romania au suficienta majoritate de a trece un Guvern in Parlamentul Romaniei, PSD si Pro Romania in acest moment au o majoritate, au numarul cel mai mare de parlamentari…