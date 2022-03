Ciolacu promite că furnizorii care fac specula cu prețurile gazelor și energiei vor fi supraimpozitați OUG privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase, transmite președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa doua luni de eforturi susținute, PSD și-a atins obiectivul esențial privind protejarea, timp de un an, a cetațenilor și a firmelor romanești fața de creșterea facturilor la utilitați! Ordonanța de Urgența privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

