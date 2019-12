Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu pregateste un nou PSD: partidul va abandona total lupta cu „statul paralel“, va abroga legea care a deschis portile puscariilor, se va delimita de Sectia Speciala pentru magistrati, Florin Iordache si Eugen Nicolicea vor fi trecuti „in rezerva“, iar liderii care au jignit diaspora vor…

- USR-istul Andrei Caramitru critica dur schimbarea de garda de la varful PSD. Culmea, Caramitru a ajuns sa o laude pe Viorica Dancila, despre care spune ca e mai culta decat noul lider al PSD, Marcel Ciolacu.Citește și: SURSE - Cozmin Gușa și Vasile Dancu, recuperați de noua putere din PSD:…

- Dupa scorul dezastruos obtinut de candidatul PSD la prezidentiale Viorica Dancila, tot mai multi lideri din teritoriu au inceput sa-i ceara demisia presedintelui PSD, care, in urma unor negocieri cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ar fi acceptat acest lucru. Cu toate astea, liderii…

- In aceste momente are loc prima sedinta CEx a PSD dupa ce guvernul Dancila a fost demis. Semnalul luptei interne a fost dat inca de dimineata dupa ce mai multi lideri ai partidului s-au intalnit fara Viorica Dancila. Aceasta din urma declara ulterior: „Sper sa nu fie o noua miscare pucista”. De alta…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Controversata comisie Iordache a devenit istorie. Comisia speciala pentru legile justitiei a fost desfiintata, marti, la propunerea presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Comisia condusa de fostul ministru Florin Iordache si in componenta careia i-am regasit pe Eugen Nicolicea si Serban…

- Sedinta la care sunt invitati reprezentantii celor doua institutii va incepe la ora 10,00, potrivit unui comunicat transmis de presedintele comisiei, deputatul Lia Olguta Vasilescu. Pe 26 iunie, Parlamentul a infiintat Comisia de ancheta privind posibile fraude la alegerile europarlamentare din 26…