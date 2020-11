Ciolacu: Poporul american a decis, salut alegerea lui Joseph Biden

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii.



"La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea lui Joseph Biden, dupa o competitie care a tinut treaza atentia intregii planete si ii urez succes noului Presedinte in importanta si dificila misiune ce il asteapta! Natiunile democratice din intreaga lume si aliatii SUA au nevoie de o America implicata, vigilenta si investind in rolul sau vital…