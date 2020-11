Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a afirmat ca este lipsita de orice logica decizia Guvernului de a inchide pietele si astfel romanii sa fie obligati sa se inghesuie in supermarket, un spatiu inchis, unde posibilitatea de infectare cu noul coronavirus este mult mai mare. „La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni…

- UDMR va decide în ziua votului daca va vota moțiunea de cenzura a PSD, afirma liderul UDMR, Kelemen Hunor. "Avem o mie de motive de a da jos guvernul, dar nu vrem sa fim scosi vinovati pentru morti si raniti", a declarat Kelemen Hunor, marți, la Adevarul live.Liderul UDMR spune ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". "Pe 17 august,…