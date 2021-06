Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca va initia un proiect de lege potrivit caruia incalcarea Constitutiei cu buna stiinta se numeste abuz in serviciu si este sanctionata de Codul penal.

Marcel Ciolacu a anuntat ca, dupa decizia Curtii Constitutionale cu privire la hotararea Parlamentului de revocare a Avocatului Poporului, va avea un proiect de lege pentru modificarea Codului penal. Social-democratul propune ca orice incalcare a Constitutiei cu buna stiinta sa fie incadrata la abuz…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Florin Cițu se lauda cu relația puternica pe care o are cu Klaus Iohannis și spune ca a avut și are susținerea președintelui pentru a conduce guvernul. Totuși, Cițu a precizat ca Iohannis nu se implica in lupta pentru putere in PNL pentru ca ii interzice Constituția. ”Am o relație foarte buna…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul ineficient, iar directia in care merge acesta este una gresita. „Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat luni, la Antena 3, felul in care Guvernul Cițu a gestionat fenomenele meteorologice care au provocat inundatii: - „Nu exista preventie. Ei acum confunda functia de prim-ministru al Romaniei cu candidatul Citu de la PNL, de parca intereseaza pe cineva”…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- „Eu cred ca domnul Iohannis, in acest moment, cu totii vedem cum prin tacere se implica in viata politica, dupa ce ne-a impus aceasta coalitie, cred ca nu iese de rusine. Cred ca presedintelui Romaniei in momentul acesta ii e rusine si sa spuna ca a facut o mare greseala, dar cand se uita la ei, sunt…