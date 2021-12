Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali. „S-a avut aceasta discuție (referitoare la pensiile speciale pentru aleșii…

- Acuzații din partea USR pentru noua coaliție PSD-PNL: „Vor sa dam 600 de milioane de euro anual pensii speciale aleșilor locali” Acuzații din partea USR pentru noua coaliție PSD-PNL: „Vor sa dam 600 de milioane de euro anual pensii speciale aleșilor locali” Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL…

- Liberalii vor sa propuna in cadrul coaliție prorogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali cu minimum 6 pana la 12 luni. Legea ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2022, susțin surse la varful PNL pentru STIRIPESURSE.RO. In prezent pensiile speciale ale alesilor locali nu se afla…