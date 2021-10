Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta incepe la ora 10.00.Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Dacian Ciolos.Sedinta incepe la ora 10.00, scrie Agerpres. Conform programului, premierul desemnat Dacian Ciolos va prezenta programul de guvernare si lista…

- Guvernul Cioloș cere, miercuri, 20 octombrie, votul de incredere al Parlamentului. Cabinetul se bazeaza doar pe cele 80 de voturi ale USR. Ședința pentru investirea noului Executiv incepe la ora 10.00. Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru votul de investire a Guvernului propus…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Dacian Ciolos. Sedinta incepe la ora 10,00. Conform programului, premierul desemnat Dacian Ciolos va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate…

- ​Marcel Ciolacu îi transmite lui Dacian Cioloș ca guvernul propus nu are nicio sanșa sa treaca de votul parlamentului. Liderul PSD îl acuza pe premierul desemnat de iresponsabilitate, susținând ca prelungește criza politica. O saptamâna pierduta=2.000 de morți: asta înseamna…

- Programul de guvernare si lista Cabinetului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament în vederea declansarii procedurii de învestire a noului guvern. Noua echipa ar urma sa fie formata exclusiv din membrii propuși de…

- La putin timp dupa ce Dacian Cioloș le-a transmis liberalilor ca au termen pana duminica pentru a lua o decizie privind formarea unei majoritați, USR anunta ca premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri, informeaza Agerpres. USR precizeaza…

- Desemnarea lui Ciolos reprezinta primul pas spre anticipate, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „PSD nu va vota niciodata un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Citu cu o motiune de cenzura in care am criticat si prestatia ministrilor USR. PNL si USR au distrus cot la cot Romania timp de un an…

- USR PLUS dorește garanții pentu a a se reintoarce la guvernare. Mai ales ca Dacian Cioloș și Dan Barna susțin, in continuare, ca aceasta coaliție USR-PLUS-PNL-UDMR ar trebui sa ramana. Cei doi atrag atenția insa ca pentru ramanerea coaliției trebuie continuate reformele.In plus, Liderii USR-PLUS ar…