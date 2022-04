Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Interviurile Digi24.ro, ca este posibila si o criza economica, dar aceasta nu va fi declansata de Romania. Ciolacu spune ca o țara UE puternic industrializata precum Germania ar putea declanșa o criza economica, daca intra in recesiune.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineata ca social-democratii vor lua act de documentele privind excluderea parlamentarului PSD, Dumitru Coarna, dupa ce social-democratul a mers la Ambasada Rusiei. Potrivit unor surse din partid, PSD a votat deja excluderea lui Dumitru Coarna din…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declara luni ca nu are nicio reținere sa il considere pe Vladimir Putin criminal de razboi. „Vorbim despre un președinte al unui stat suveran atacat de catre Rusia in acest moment, unde este un genocid. Din acest moment nu mai am nicio reținere sa spun ca Putin este…

- Gabriel Gheorghe Maties, senatorul PSD, se intreaba de ce USR nu il sanctioneaza pe primarul USR de Alba Iulia, Gabriel Plesa, care, cu putin timp inainte sa inceapa atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei, a participat la un eveniment al ambasadei Rusiei si apoi „a postat, cu mandrie, fotografii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța, joi, ca propune excluderea din partid a deputatului Dumitru Coarna dupa ce acesta, alaturi de alți trei parlamentari, s-a intalnit cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin. „Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarna din Partidul Social Democrat,…

- Deputatul PSD Dumitru Coarna va fi exclus din PSD, a declarat Marcel Ciolacu dupa vizita pe care deputatul, fost sindicalist al polițiștilor, a facut-o la Ambasada Rusiei la București, impreuna cu senatoarea Diana Șoșoaca și deputatii Mihai Lasca si Francisc Toba, foști parlamentari AUR. Diana Șoșoaca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o greseala teribila de calcul. Cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucrainei pe 24 februarie, liderul de la Kremlin a crezut ca este usor sa porneasca un razboi impotriva conducerii politice a tarii. Se pare ca a cazut in capcana propriei propagande ca Ucraina…