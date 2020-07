„Guvernul PNL stie doar sa fure si sa risipeasca. Istoria se repeta cu Iohannis in loc de Basescu! Diferenta dintre politicile PSD si gogosile electorale ale PNL e scoasa astazi la iveala de Banca Mondiala”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, pe Facebook. Presedintele interimar al PSD a adaugat ca PNL a venit la guvernare si a distrus tot, dupa ce PSD a majorat venitul mediu pe locuitor in intervalul 2017-2019. „In perioada 2017-2019, venitul mediu pe locuitor a crescut de la 9.650 la 12.630 de dolari. Asta a facut ca Romania sa fie incadrata in randul tarilor cu venituri mari. Ce a facut PNL?…