Ciolacu, după retragerea de la publicare a Ordonanţei privind amânarea plăţii ratelor: O dovadă de prostie şi haos în Guvern "Retragerea de la publicare a ordonanței privind amanarea ratelor: o noua dovada de prostie și haos in care acest Guvern arunca romanii și firmele romanești! Toata lumea a așteptat de la Guvern masuri concrete, ferme și rapide. De aceea au fost investiți de Parlament. Daca nu sunt in stare, macar sa nu incurce și mai mult prin hotararile adoptate! Romanii și firmele romanești au nevoie de sprijin real, nu de un Guvern care sa le faca situația și mai grea. Nimeni nu mai are nici rabdare și nici timp de a sta dupa balbele și prostiile Guvernului! Vom adopta in aceasta saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

