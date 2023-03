Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat vineri, la Pitești, ce inseamna faptul ca social-democratii vor un program de guvernare bazat pe „patriotism economic”, conform News.ro.„Impreuna cu domnul prim-ministru si presedinte al PNL, domnul Nicolae Ciuca, o sa iesim impreuna si o sa explicam ce adaugiri…

- „Este insuficient. Prioritatea unu este sa indeplinim jaloanele pentru cererile de plata din PNRR. La cererea de plata 2 s-a rezolvat, mai avem cererea de plata numarul 3 sa o securizam. Sper ca in viitorul Guvern sa fie o abordare mai mult in Parlamentul Romaniei si nu in Guvern, prin ordonante de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Pitesti, dupa ce liberalii au refuzat un eventual tandem Președinte de la PSD și Premier de la PNL in 2024, ca se bucura de reacția liberalilor pentru ca acum știe ce sa faca, conform Agepres.„Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 17 martie, ca, dupa ce a vazut reactia partenerilor de coalitie de la PNL, a exclus varianta sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024 din partea social-democraților, iar Nicolae Ciuca sa fie premier din partea PNL.„Am vazut anumiti parteneri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidentiale in tandem cu Nicolae Ciuca in calitate de premier, potrivit Agerpres. Marcel Ciolacu a fost intrebat, la Digi 24, daca ar candida in alianta la functiile de presedinte si prim-ministru in tandem cu Nicolae Ciuca.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma ca isi doreste ca si dupa 2024 sa poata functiona actuala coalitie de guvernare, sugerand ca PSD ar putea chiar forma o alianta cu liberalii. Mai mult, Ciolacu nu exclude posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei, in tandem cu Nicolae Ciuca in functia…

- Marcel Ciolacu spune ca nu exclude o candidatura comuna, impreuna cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus miercuri posibilitatea de a candida la prezidentiale in tandem cu Nicolae Ciuca in calitate de premier. Marcel Ciolacu…

- Sute de ieseni s-au adunat in Piata Unirii din Iasi pentru a sarbatori ziua de 24 ianuarie. Cu toate acestea, multi dintre ei au venit si pentru a manifesta nemultumirile pe care le au. UPDATE 13.15: Ceremonia religioasa, care a avut loc la Biserica Trei Ierarhi din Iasi, s-a finalizat. Imediat dupa…