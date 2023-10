Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana, dar, din punctul sau de vedere, saptamana aceasta "se cam hotarasc lucrurile"."N-a venit un raspuns oficial, in fiecare zi exista videoconferinte…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca daca PNL nu va susține pachetul de masuri fiscale și de reforma a statului iși va depune mandatul de premier, scrie G4Media. ”Daca liberalii nu ințeleg situația și ce e in joc, eu imi pun mandatul pe masa și mergem la alegeri. Am și eu rabdarea mea. Jocul e peste…

- Magistrații CCR au respins reforma pensiilor și au trimis proiectul inapoi in Parlament, iar asta pentru ca actul a fost scris prost. In plus, in raportul CCR se arata ca reforma incalca principiul neretroactivitații, discrimineaza și este plina de neclaritați.Premierul Marcel Ciolacu a spus, inainte…