Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

- Partidul Social Democrat va depune o motiune simpla împotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare, iar responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID vor fi chemați la audieri, a anuntat marti seara liderul acestei formatiuni, Marcel Ciolacu. Totodata, președintele…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a cerut miercuri intr-o postare pe Facebook, in numele partidului, demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe motiv ca acesta ar fi „un veritabil subminator al campaniei de vaccinare” importiva Covid-19, pe care „o decredibilizeaza prin minciuni penibile”.

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a cerut miercuri, in numele partidului, demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe motiv ca acesta ar fi "un veritabil subminator al campaniei de vaccinare" anti-COVID, pe care "o decredibilizeaza prin minciuni penibile". "Cerem demisia ministrului…

- Avocatul Poporului le cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, informatii suplimentare referitoare la campania de

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat marti o noua extindere a vaccinarilor impotriva maladiei COVID-19 in urma criticilor care au vizat lentoarea cu care a inceput aceasta campanie in Franta, informeaza AFP. Guvernul de la Paris le va permite "in zilele urmatoare" francezilor…

- Guvernul a aprobat, in baza unei hotarari de guvern, normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la Palatul Victoria. „S-a aprobat hotararea guvernului privind modificarea si completarea…

- Deputații se intrunesc astazi in ședința plenara, dupa o pauza de mai bine de doua luni. Intre timp, majoritatea parlamentara PSRM/PD a disparut, iar Guvernul condus de Ion Chicu a ramas, din nou, unul minoritar. Cat sprijin are cabinetul de miniștri in Legislativ se va vedea astazi, a declarat recent…