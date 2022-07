Ciolacu, declarații de ultim moment pe tema candidatului PSD la PREZIDENȚIALE: „Schimbăm cu totul…” – VIDEO Deși pana la viitoarele alegeri prezidențiale mai e ceva timp, știut fiind faptul ca scrutinul pentru Cotroceni urmeaza sa aiba loc in 2024, subiectul prezidențiabililor partidelor revine, din cand in cand, in atenția opiniei publice. De aceasta data, de la liderul PSD s-a aflat – in prima zi a acestei saptamani – ca viitorul candidat […] The post Ciolacu, declarații de ultim moment pe tema candidatului PSD la PREZIDENȚIALE: „Schimbam cu totul...” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca viitorul candidat al social-democratilor la alegerile prezidentiale va fi ales de filiale si ca ar accepta si o persoana din afara partidului pentru aceasta pozitie.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in PSD inca nu sunt discutii despre prezidentiale, dar alegerea candidatului va avea loc in urma consultarii tuturor alesilor locali si ca el, personal, ar vrea sa intre in cursa interna inclusiv persoane din afara formatiunii.

