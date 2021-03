Stiri pe aceeasi tema

- Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor și la siguranța statului, scrie Marcel Ciolacu, pe pagina sa de socializare. Liderul...

- Proiectul de lege cu privire la desfiintarea SIIJ, votat azi in Camera Deputaților. La Camera Deputatilor se asteapta miercuri votul asupra proiectului de lege initiat de Guvern cu privire la desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Documentul a primit raport favorabil din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a discutat, luni, cu ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, si afirma ca Romania trebuie sa preia modelul Frantei, "astfel incat Planul National de Redresare si Rezilienta sa fie prezentat in Parlament". El a precizat ca discutia cu diplomatul francez a vizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, iși prețuiește banii la fel de mult ca discursurile sau informațiile pe care urmeaza sa le prezinte in conferințele de presa. Așa a reușit ca, in momentul in care a scos niște hartii din buzunarul interior al sacoului, sa traga involuntar și cateva bancnote care au…

- Presedintele PSD , Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca nu a existat nicio discutie in interiorul partidului privind cooptarea Dianei Sosoaca, dar nu a vazut „derapaje” ale senatoarei, despre care a afirmat ca e „o aparatoare a unor drepturi cetatenesti”. „Nu cred ca doamna Sosoaca poate sa strice…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a acuzat, miercuri, Guvernul ca nu e preocupat de bunastarea românilor, ci doar de împarțirea funcțiilor. Ciolacu spune ca PSD va prezenta alternativa sa de buget pentru a demostra ca exista bani ”pentru a pastra nivelul de trai al românilor”.…