Se pare ca intre Marcel Ciolacu și Mircea Geoana nu exista prietenie, iar actualul al doilea om in NATO nu va avea sprijinul PSD pentru o eventuala candidatura la președinție. Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a criticat, intr-un interviu difuzat sambata seara de Realitatea Plus, pe Mircea Geoana, aflat intr-o campanie intensa in Romania deși nu și-a anunțat oficial candidatura la Președinție la alegerile din anul 2024. „Nu poți sa vii sa ridici pretenții, sa fii viitorul președinte al Romaniei cu niște șmecherii ieftine din 92-96. Romania s-a schimbat”, a afirmat Marcel Ciolacu. „Lumea…