- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca joi va avea o discutie cu medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, pentru a intelege mai bine care este situatia sanitara in tara si daca se pot face alegeri in siguranta. Ciolacu a spus: "Astazi o sa am o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca astazi va avea un dialog cu Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, in care se va clarifica posibilitatea ca doctorul sa candideze la alegerile parlamentare la Camera Deputatilor din partea social-democraților.Intrebat daca Alexandru Rafila va…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a incercat sa faca lumina in așa zisa incurcatura privind calculul incidenței. Profesorul explica faptul ca pana acum s-a facut calculul pe populația rezidența, nu pe cea care domiciliul intr-o localitate.Totodata,…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a vorbit la Digi24 despre numarul mare de infectari raportate zilnic. Medicul spune ca spera sa fie un val care sa se incheie la un moment dat, altfel „putem sa vedem o creștere care sa ne puna probleme”. Rafila considera…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a spus la Digi24 cand este bine sa ne vaccinam antigripal. Medicul recomanda ca acest lucru sa fie facut dupa 15 octombrie, in așa fel incat imunitatea sa dureze cat mai mult anul viitor.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra locului in care oamenii se pot infecta cel mai ușor cu noul coronavirus, mai ales in perioada de vara. Romania se confrunta cu cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei de COVID-19. Bilanțul oficial arata…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, susține ca daca nu se schimba unele lucruri importante, cum ar fi comunicare dintre autoritați și cetațeni, nu ne putem astepta la oprirea trendului crescator al cazurilor de COVID-19. Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala…

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta…