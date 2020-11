Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca trendul ascendent al cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 va fi amplificat de desfasurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, el opinand ca miercuri vor fi inregistrate peste 8.500 de cazuri, iar saptamana viitoare se vor depasi 10.000 pe zi.



"Cum il percep eu pe presedintele Iohannis? Nu va tine cont de absolut nimic si va face alegeri pe 6 decembrie. Nu are importanta ca prioritatile, in acest moment, ale romanilor sunt cu totul si cu totul altele, nu sunt alegerile, in mod cert, stie toata lumea si se vede din sondaje,…