Stiri pe aceeasi tema

- PSD va sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, marti, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. "Am decis, impreuna cu colegii mei, sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, ca va susține inițiativa unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care se afla in plin razboi cu compania de salubritate, ceea ce a dus la strangerea gunoaielor pe strazile din sector. "Doamna Clotilde Armand…

- Cine nu a auzit de Piața Obor din București, de unde se pot cumpara nu doar fructe și legume proaspete, ci și mici? In curand, locuitorii Capitalei care vor merge sa mai faca unele cumparaturi pentru masa de zi cu zi vor avea posibilitatea sa se și vaccineze impotriva COVID-19. Mai mult, s-ar putea…

- Social – democrații amenința cu referendum in ceea ce privește alegerea primarului Sectorului 1, dupa ce susțin in continuare ca alegerile pentru aceasta funcție, organizate in 27 septembrie 2020, au fost fraudate. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Din informațiile pe care le…

- Locuitorii din Timișoara strang semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului USR PLUS Dominic Fritz. Pana in acest moment, 863 de persoane s-au semnat. Pe langa petiția in format electronic, zeci de oameni s-au oferit sa stranga semnaturi și in varianta clasica, pe suport de hartie, scrie…

- Pe grupurile de Facebook din Timișoara circula de cateva zile o postare care invita la strangerea de semnaturi pentru declanșarea unui referendum in vederea demiterii primarului Dominic Fritz. Un asemenea demers, deși posibil din punct de vedere legal, este aproape imposibil realizat in fapt. In primul…

- Tot la munte s-a desfașurat și ședința Biroului Permanent Național.Mulți social-democrați sunt suparați din cauza Planului Național de Redresare și Reziliența și se tem ca nu vor primi bani, așa cum s-a intamplat și in cazul votului dat pe buget, cand le-au fost respinse toate amendamentele, pe langa…