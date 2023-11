Stiri pe aceeasi tema

- „Vom vedea executia bugetara si, in functie de asta, vom hotari cum vom proceda. Eu cred ca adevarat provocare anul viitor va fi aceasta scadere a impozitarii munci. Am promis foarte clar ca nu vom veni cu impozite noi. Deci nu vom merge in oglinda cu impozitarea capitalului. Acel lucru sunt ferm convins…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cautat documentul care contine Planul National de Redresare si Rezilienta si nu a gasit documentul in Guvernul Romaniei. „Ati mai auzit asa ceva? In Guvernul Romaniei proiectul PNRR nu exista. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastra”, a mai precizat…

- „Negocierile pe revizuirea Planului National de Redresare si Rezilienta s-au incheiat. La acel moment, noul PNRR se afla intre serviciile Comisiei Europene. De ce spun noul plan? Pentru ca acest plan revizuit include o finantare suplimentara de 1,4 miliarde de euro pe capitolul REPowerEU, care va fi…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor in urmatoarele doua saptamani de zile, astfel incat sa poata fi inchisa cererea de plata numarul trei aferenta Planului…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a transmis, astazi, Comisiei Europene, Planul Național de Redresare și Reziliența revizuit. Documentul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat ce masuri au fost prezentate la Bruxelles, in discuțiile cu liderii și experții din Comisia Europeana de saptamana trecuta, alaturi de alți miniștri și premierul Marcel Ciolacu.„Noi am prezentat un plan de masuri fiscal bugetare astfel incat sa protejam…