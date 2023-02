Un recent studiu s-a interesat de legatura intre apariția unui accident vascular cerebral (AVC) și consumul de ciocolata. In Regatul Unit, cercetatorii au constatat ca a manca mult zahar numit ”liber” (adaugat in alimente) poate mari riscul AVC cu 10%, relateaza Daily Mail. Cercetatorii au evidențiat riscurile asupra sanatații din cauza consumului de zahar adaugat in bauturile carbogazoase și prajituri. In acest studiu au fost incluse 110.000 de persoane a caror stare de sanatate a fost monitorizata timp de noua ani. Aceste persoane au completat periodic chestionare vizand consumul de zahar.…